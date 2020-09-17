Вышли из школы, а домой не вернулись: в Гагаузии объявили в розыск двух девочек

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Две школьницы пропали в Гагаузии. Полиция Чадыр-Лунги объявила их в розыск.

Обе пропавшие родом из села Баурчи. Надежда Тельпиз 2006 года рождения и Ева Бабомара 2005 года рождения 14 сентября после уроков ушли из школы, но домой не вернулись, передаёт gagauzinfo.md.

Приметы Надежды Тельпиз: рост 1.50 м, худощавого телосложения, волосы длинные, прямые, светло-русые, глаза голубые. Была одета в белую футболку, темно-синюю кофту и синие джинсы, обута в кроссовки.

Приметы Евы Бабомара: рост 1.70 м, среднего телосложения, волосы длинные, темно-каштановые, глаза карие. Была одета в спортивный костюм бежевого цвета и обута в белые кроссовки с красными вставками.

Всех, кто что-либо знает о пропавших девушках, просят сообщить об этом в дежурную часть инспектората полиции Чадыр-Лунга или по телефонам: 112, 029121018, 078988220, 078988188. Информацию можно оставить и анонимно на официальном сайте управления полиции АТО Гагаузия в разделе «Электронный ящик доверия».

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