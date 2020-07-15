Вышла в магазин и пропала: в Кишинёве почти две недели разыскивают женщину (ВИДЕО)

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В Кишинёве пропала 43-летняя Наталья Семёнова. Ранним утром 2 июля она вышла из дома в секторе Рышкановка и пропала.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, глаза карие, шатенка.

Одежда: синие штаны, рубашка цвета хаки, синие ботинка с зелёными вставками. При себе у неё была женская тканевая сумочка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонит в Службу 112 или по номеру 069 566 024, передаёт echipa.md.

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