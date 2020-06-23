Вышла из гостей и пропала: полиция ищет 23-летнюю женщину

0

Пропала 23-летняя жительница села Клокушна Окницкого района. По данным полиции, 16 июня Мария Куря находилась со своим возлюбленным в гостях у жителя села Чорешть Ниспоренского района.

Женщина вышла из гостей и ушла в неизвестном направлении, пишет publika.md. 19 июня её видели в селе Чорешть при попытке выяснить, сколько стоит билет до Кишинёва.

Приметы пропавшей: карие глаза и чёрные волосы. На женщине были чёрные спортивные штаны с белыми полосами и жёлтая блузка. На ногах – синие шлёпанцы.

Полиция просит тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить по телефонам: 0264 2 29 80 или 068 53 49 49.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.