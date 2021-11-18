Вышла из дома и не вернулась: полиция объявила в розыск жительницу Комрата

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В розыск объявили 35-летнюю Кичук Диану. Женщина вышла из своего дома по улице Винзаводская ещё 7 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие, чёрного цвета, глаза карие. Была одета в мастерку чёрного цвета, синюю шапку, синие джинсы, обута в цветные кроссовки, сообщает gagauzinfo.md.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, просят сообщать об этом по телефонам 029820002, 078988260 или 112.

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