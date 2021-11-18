Вышла из дома и не вернулась: полиция объявила в розыск жительницу Комрата

Вышла из дома и не вернулась: полиция объявила в розыск жительницу Комрата

В розыск объявили 35-летнюю Кичук Диану. Женщина вышла из своего дома по улице Винзаводская ещё 7 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие, чёрного цвета, глаза карие. Была одета в мастерку чёрного цвета, синюю шапку, синие джинсы, обута в цветные кроссовки, сообщает gagauzinfo.md.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, просят сообщать об этом по телефонам 029820002, 078988260 или 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md