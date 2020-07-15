Вышел погулять и пропал: в Дубоссарах ищут 9-летнего мальчика

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В Дубоссарах разыскивается Дмитрий Кудрявцев 2010 года рождения. Вечером 14 июля мальчик вышел из дома погулять, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид Диме 8-9 лет, рост – 140 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы русые, глаза голубые, сообщает пресс-центр МВД ПМР. Мальчик был одет в синие шорты и светлую майку, обут в босоножки.

Всех, кто располагает информацией о без вести пропавшем ребёнке, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (775) 6-84-47 или 0 (533) 8-15-29.

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