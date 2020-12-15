Вышел из школы, но домой не пришёл: в Приднестровье пропал ребёнок

0

Восьмилетний Алексей Родецкий примерно в 15:30 вышел из школы № 14 в Тирасполе, но домой не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид Алексею 8-10 лет, рост 140 см, плотного телосложения. Волосы русые, глаза карие. Был одет в тёмно-зелёную куртку с меховой вставкой на капюшоне, оранжево-серую шапку, чёрные штаны. Был обут в тёмную обувь с жёлтыми вставками, 34-35 размера. При себе имел рюкзак тёмно-синего цвета с рисунком «Трансформеры». Ранее мальчик из дома не уходил.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения ребёнка, просят позвонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.