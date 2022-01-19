Вышел из машины и попал под колёса: сотрудник МВД сбил невнимательного водителя

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Авария произошла накануне в Сороках. Пострадавшего госпитализировали.

По данным полиции, 42-летний мужчина резко открыл дверь машины и вышел из неё. В этот момент его сбил автомобиль Renault Scenic, за рулём которого находился сотрудник инспектората полиции Сорок, передаёт deschide.md.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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