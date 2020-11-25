Вышел из квартиры через балкон: молодой человек сорвался с третьего этажа и попал в больницу

0

В результате падения у 23-летнего парня переломы обеих ног.

Молодой человек находился в гостях у приятеля и засобирался в магазин. Однако из квартиры выйти не смог: оторвалась ручка от входной двери. Тогда он попытался вылезти через балкон, но по неосторожности сорвался с третьего этажа и неудачно приземлился на козырёк подъезда.

Скорую помощь парню вызвали услышавшие крики соседи, пишет mvdpmr.org. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение.

По факту случившегося проводится проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.