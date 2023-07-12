Вышел и снова сел: освободившийся из тюрьмы житель столицы изнасиловал подростка

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Столичный суд признал 42-летнего мужчину виновным в совершении насилия над лицом в возрасте до 14 лет и назначил наказание в виде 13 лет и 4 месяцев тюремного заключения.

Как сообщили в прокуратуре, гражданин после выхода из тюрьмы изрядно выпил и сел в городской автобус. Мужчина заснул, а проснувшись, вышел из транспорта и зашёл во двор многоэтажки. Там он заметил 11-летнюю девочку. Закрыв ей рот рукой, потащил в укромное место и изнасиловал.

Злоумышленник полностью признал свою вину. До вступления приговора в законную силу он находился под предварительным арестом.

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