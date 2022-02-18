Вырвали сумку из рук: юношам, ограбившим прохожую, “светит” срок

Вырвали сумку из рук: юношам, ограбившим прохожую, “светит” срок

Сотрудники полиции задержали двух юношей в возрасте 14 и 18 лет, подозреваемых в совершении грабежа.

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошёл накануне на бульваре Мирча чел Бэтрын. Молодые люди подбежали к 58-летней женщине, вырвали у неё из рук сумку и убежали.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. При них были пистолет, нож, маска – всё это использовалось при совершении преступлений.

Сумку пострадавшей нашли за жилым домом недалеко от места преступления. Обстоятельства инцидента выясняются.

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