Вырвали из рук портмоне: двое злоумышленников ограбили мужчину у подъезда

0

К правоохранителям обратился 26-летний рыбничанин. Он попросил найти двух парней, которые его ограбили.

Всё произошло у подъезда жилого дома. Мужчина провёл свою знакомую домой. К ним подошли четыре молодых человека, попросили закурить. После непродолжительного разговора приятели продолжили свой путь.

Спустя некоторое время двое парней вернулись, чтобы предложить новой знакомой составить им компанию. В ответ услышали отказ. Тогда они вырвали из рук мужчины портмоне и бросились бежать, пишет mvdpmr.org.

Милиционеры задержали подозреваемых: жителей села Фузовка 17 и 22 лет. Деньги, которые были в кошельке, были возвращены потерпевшему. А вот документы и банковские карты подельники выкинули в Днестр.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.