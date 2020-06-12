Вырвал сумку у прохожей: в столице поймали вора-рецидивиста

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Следователи Инспектората полиции сектора Буюканы задержали 26-летнего жителя Кантемирского района, подозреваемого в совершении уличной кражи. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 12 февраля на улице Букурией. Мужчина напал на улице на 50-летнюю женщину и отобрал у неё сумку, в которой находились мобильный телефон, очки и деньги. Общая сумма ущерба составила 1 900 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Во время допроса он признал свою вину. Кроме того, правоохранители установили, что ИП Кантемира инициировал ранее уголовное преследование в отношении задержанного.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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