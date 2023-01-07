Выросла стоимость брони места и погребения на столичных кладбищах

Выросла стоимость брони места и погребения на столичных кладбищах
Бронь места на Центральном (Армянском) кладбище теперь стоит 9350 леев, а такса за погребение составляет 2550 леев. Бронь места на “Дойне” и остальных кладбищах подорожала до 6800 леев (вместо 4000). 

Погребение на “Дойне” стоит 1700 леев, на других кладбищах – 1190. Соответствующее решение ранее принял Муниципальный совет Кишинёва, оно уже вступило в силу.

Вырос тариф и на уборку кладбищ – до 240 леев за год. От уплаты освобождаются ветераны войны, инвалиды, пенсионеры, жертвы репрессий.

Подорожал и въезд на кладбища: до 20 леев для автомобилей весом до 1500 кг, до 80 – весом до 3500 кг, до 150 леев – весом до 5000 кг, передаёт unimedia.info.

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