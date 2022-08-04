Выращивание фруктов в Молдове в ближайшие годы будет серьёзно ограничено дефицитом воды

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Молдова является крупным экспортёром фруктов и орехов. Экспорт фруктов из Молдовы ежегодно приносит стране около $200-230 млн экспортной выручки. Кстати, по данным аналитиков EastFruit, в пересчёте на одного жителя страны, Молдова экспортирует больше фруктов, чем Турция и Польша, хотя общая сумма выручки Молдовы значительно ниже.

Кроме того, Молдова привлекает внимание высокими темпами развития плодоовощной отрасли, но в стране также огромные проблемы с доступом к воде. По разным оценкам, лишь от 10 до 15% садов выращивается на орошении, а остальные – на богаре. Это оказывает негативное влияние на урожайность и качество продукции, что существенно снижает доходность садоводческих проектов в Молдове. Лишь несколько лет назад садоводам разрешили бурить скважины для полива или расконсервировать старые скважины, хотя, как оказалось, многие делали это и ранее, но нелегально. Однако, даже получив разрешение на бурение скважины, многие сталкиваются с тем, что вода из этих скважин не пригодна для орошения по причине высокого содержания солей.

В этом году в Молдове погода в летний период оказалась совершенно аномальной. В большинстве регионов за первые два месяца лета вообще не было ни одного дождя, передает east-fruit.com.

– В конце июля я видел в садах Молдовы погибающие от дефицита воды деревья персика и других косточковых культур, которые до этого несколько лет вполне нормально росли и плодоносили без орошения. В 2022 году они просто начали засыхать. Чтобы спасти сад, фермерам приходилось поливать их привозной водой из бочек, — говорит Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Эксперт считает, что это может привести к замедлению темпов роста или даже снижению объёмов производства плодоовощной продукции в Молдове в ближайшие годы. В связи с этим очевидно, что технологии эффективного водопользования, а также адаптации садоводства к изменениям климата, будут в центре внимания садоводов Молдовы, а также других стран региона, в ближайшие годы.

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