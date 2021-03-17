Выращивали марихуану и сбывали её: полиция задержала шестерых наркоторговцев (ФОТО)

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Шестеро проживающих в Кишинёве граждан в возрасте от 22 до 52 лет были задержаны по подозрению в выращивании и сбыте марихуаны.

Наблюдение за группой велось с января по февраль текущего года. В ходе десятков проведённых обысков в домах и автомобилях подозреваемых полиция обнаружила более 2 кг марихуаны, деньги от сбыта наркотических веществ и т.д. Предполагаемый доход от продажи наркотиков мог составить около 400 000 леев.

Задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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