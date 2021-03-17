Выращивали марихуану и сбывали её: полиция задержала шестерых наркоторговцев (ФОТО)

Выращивали марихуану и сбывали её: полиция задержала шестерых наркоторговцев (ФОТО)

Шестеро проживающих в Кишинёве граждан в возрасте от 22 до 52 лет были задержаны по подозрению в выращивании и сбыте марихуаны.

Наблюдение за группой велось с января по февраль текущего года. В ходе десятков проведённых обысков в домах и автомобилях подозреваемых полиция обнаружила более 2 кг марихуаны, деньги от сбыта наркотических веществ и т.д. Предполагаемый доход от продажи наркотиков мог составить около 400 000 леев.

Задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md