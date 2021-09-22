Выращивал в теплице индийскую коноплю: “агронома” из Оргеева задержали (ВИДЕО)

Выращивал в теплице индийскую коноплю: “агронома” из Оргеева задержали (ВИДЕО)

Во дворе дома 60-летнего жителя Оргеева правоохранители обнаружили 60 кустов индийской конопли высотой более 2-х метров. Мужчина выращивал наркосодержащее растение в теплице, где была установлена система полива. 

По данным пресс-службы Генинспектората полиции, в ходе обысков были обнаружены и изъяты пакетики с марихуаной, пакетики для упаковки наркотиков, устройства для переработки конопли, деньги, полученные от продажи наркотиков, весы, а также охотничье ружьё, которое хранилось незаконно.

Наркотики мужчина продавал по цене от 100 до 150 леев за один грамм. Если бы правонарушителю удалось сбыть найденную правоохранителями коноплю, его прибыль составила бы 5 млн леев.

Обстоятельства выясняются.

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