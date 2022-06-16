Выпускники медуниверситета дали клятву Гиппократа

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Более 1060 выпускников Государственного университета медицины и фармакологии им. Николае Тестемицану дали клятву Гиппократа на праздничном мероприятии, организованном на стадионе “Зимбру”. Молодые люди поклялись заниматься профессией с совестью и достоинством и заботиться о здоровье пациентов, независимо от их национальности, расы, этнической принадлежности, возраста, социального статуса и политической принадлежности.

По словам ректора университета, выпуск 2022 года останется особенным, поскольку пережил самый сложный период – пандемию COVID-19, передает ipn.md.

– Вы учились в условиях пандемии в течение двух лет, поэтому параллельно с учёбой вы работали в медико-санитарных учреждениях бок о бок с медицинскими работниками, работали волонтёрами, участвовали в марафонах вакцинации против COVID-19, помогли спасти жизни людей, что заслуживает уважения и признательности, – сказал ректор университета.

В этом году успешно сдали выпускные экзамены 618 студентов из Республики Молдова и 450 иностранных студентов, граждан из 20 стран мира. Для системы здравоохранения были подготовлены специалисты в области медицины, стоматологии, фармакологии, профилактической медицины, медсестер и оптометрии.

Каждый выпуск соблюдает традицию возложения цветов к бюсту Николая Тестемицану. В этом году отмечается 95-летие со дня рождения выдающегося учёного и учителя, чьё имя носит университет.

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