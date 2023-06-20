Выпускники лицеев сдают последний экзамен на степень бакалавра

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Сегодня, 20 июня, 462 учащихся проходят тестирование по родному языку. Это последний экзамен в текущей сессии на степень бакалавра.

По данным Министерства образования и науки, тестирование проходит в 13 центрах. 199 учащихся сдают экзамен по болгарскому языку и литературе, 207 учащихся – по гагаузскому языку и литературе, а 56 – по украинскому языку и литературе.

Сессия экзаменов на степень бакалавра началась 2 июня. Тестирование проходили 18 400 кандидатов. Результаты будут объявлены 26 июня.

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