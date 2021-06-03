Выпускники гимназий сдали первый экзамен сессии 2021 года

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Сегодня состоялся первый экзамен сессии 2021 года для 5 859 выпускников гимназий в учреждениях/классах с преподаванием на языках национальных меньшинств. Экзамен по молдавскому языку и литературе прошёл в 228 учебных заведениях страны.

Как сообщает Министерство образования, культуры и исследований, в понедельник, 7 июня, экзамен по математике пройдёт с участием 29 311 учащихся из 1 072 учебных заведений. В четверг, 10 июня, состоится экзамен по языку обучения. Таким образом, 23 883 ученика пройдут тест по молдавскому языку и литературе, а 5 860 – по русскому языку и литературе.

Последний экзамен для выпускников гимназий состоится 14 июня. Учащиеся будут сдавать историю румын и универсальный экзамен, в тестировании примут участие 29 746 учеников, передаёт moldpres.md.

Оценочная комиссия проверит экзаменационные работы школ в период с 3 по 20 июня. Результаты будут объявлены в каждом учебном заведении, где проходили экзамены.

Заявление о рассмотрении апелляции учащиеся смогут подать в учебном заведении 21 июня. Окончательные результаты будут опубликованы 26 июня.

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