Выпускники гимназий сдают сегодня последний экзамен

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Сегодня более 29 300 выпускников 9-х классов сдают экзамен по истории румын и всеобщей истории.

По данным Министерства образования и науки, шесть выпускников получили автоматически оценку “10” (десять) по результатам Республиканской олимпиады по истории румын и всеобщей истории 2023 года.

Национальные выпускные экзамены в гимназиях проходят с 5 по 15 июня, их сдают около 30 000 учащихся. Экзаменационные тесты будут проверяться районными/муниципальными оценочными комиссиями с 6 по 21 июня. Результаты будут объявлены 22 июня в каждом учебном заведении, где проходили экзамены. Ученики смогут подать апелляцию до 22 июня. Окончательные результаты будут объявлены 26 июня.

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