Выпить или уколоть?

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В какой форме выпуска препараты полезнее и эффективнее

Анна Шатохина

Лекарственные препараты сегодня производят в разных формах – от таблеток и капсул до инъекций. Причём нередко бывает, что одно и то же лекарство может быть как в сиропе, так и таблетированным. Однако возникает вопрос: а в каком виде препарат будет более безопасным, ведь кажется, что при

приёме внутрь таблеток и сиропов может пострадать желудок.

О том, когда и какие лекарства надо принимать, а также как они влияют на желудочно-кишечный тракт, «АиФ» рассказала врач-астроэнтеролог Наталья Слюняева.

«Основная задача фармакологии – создание эффективных лекарственных препаратов с минимальными побочными действиями. Учитывая всё многообразие лекарств сегодня, только врач может с точностью назначить форму приёма препаратов, учитывая возраст пациента, пол, тяжесть заболевания», – предупреждает гастроэнтеролог.

Таблетки

Это спрессованное лекарственное вещество, тогда как капсула – такой же препарат, но упакованный в специальную оболочку. Преимущество таблеток – удобство применения, однако они уступают капсулам в скорости усвоения препарата организмом. Впрочем, в некоторых случаях (например, когда это касается витаминов в больших дозах) медленное усвоение становится более предпочтительным, поясняет Наталья Слюняева.

Медики выделяют следующие плюсы применения таблеток:

более низкая цена;

возможность производства разных форм и размеров;

возможность разделения дозы на несколько частей.

Однако стоит понимать, что капсулы легче глотать и они не так сильно раздражают кишечник и желудок.

«Если производитель выпускает одно и то же лекарство в форме таблеток и капсул, значит, такой препарат допускает применение обоих видов «упаковки». Человеку, не испытывающему проблем с глотанием таблеток, рекомендуется сделать выбор именно в пользу такого вида лекарственного средства», – поясняет Наталья Слюняева.

Сиропы

Преимущество сиропов, отмечает гастроэнтеролог Слюняева, заключается в удобстве их применения для пациентов (особенно детей), которые не могут глотать таблетки или капсулы.

Уколы

Инъекции необходимы в случае, когда человек попросту не может проглотить лекарство: например, он находится без сознания или в неадекватном состоянии.

Многое зависит и от характера патологии: если речь идёт об острой форме болезни, то для эффективного лечения назначаются инъекции. Они, в отличие от таблеток, требующих время для прохождения через желудочно-кишечный тракт и оттуда поступающих в кровь, начинают действовать и помогать организму бороться с недугом сразу же после введения.

Существует несколько способов попадания лекарственных препаратов в организм. Некоторые специалисты утверждают, что уколы намного эффективнее таблеток, так как последние могут вредить пищеварительному тракту, почкам и печени, говорит Наталья Слюняева. Но следует помнить, что уколы имеют свои недостатки, такие как боль при введении лекарства, абсцессы и инфильтраты. При внутримышечном введении антибиотиков собственная микрофлора человека страдает так же, как и при приёме таблеток.

«Мифом является и то, что антибактериальные средства в уколах практически не вредят организму, так как не создают нагрузку на внутренние органы. При любом способе введения препарата вещество рано или поздно выводится почками и печенью. Кроме того, при внутримышечном введении лекарств во много раз возрастает вероятность возникновения тяжёлых аллергических реакций – например, анафилактического шока», – предупреждает врач.

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Какие витамины и добавки надо хранить в холодильнике?

Витамины осенью довольно востребованы – ведь все стараются перед зимой насытить организм полезными веществами и микроэлементами. При этом основной вопрос, связанный с ними – какие именно добавки взять.

Два вида хранения

Врачи же уверяют, что надо задумываться и о правилах хранения препаратов. Какие витамины надо хранить в холодильнике, а какие можно просто оставить в тёмном месте, «АиФ» рассказала врач-диетолог Анна Роенкова.

«Условия хранения витаминов, равно как и любых других препаратов, прописаны обычно на этикетке к средству. Так что надо просто внимательно читать то, что на ней указано. Но в реальности далеко не все так делают, а просто интуитивно либо ставят препараты в холодильник, либо оставляют на полке под руками», – говорит Анна Роенкова.

Специалист отмечает, что все витамины можно разделить на две группы:

Те, что хранят просто в тёмном месте.

Те, что должны стоять в холодильнике.

С первыми всё понятно – их просто надо убрать в место, куда не проникают прямые солнечные лучи. Вторые требуют большего внимания.

В условиях холода

В первую очередь, отмечает Анна Роенкова, в холодильник следует помещать все добавки с жирными кислотами в составе. К таким относится рыбий жир – как в жидком виде, так и в капсулах, льняное масло, масло огуречника, вечерней примулы, облепихи, омега-кислоты и приобретшее в последнее время популярность масло криля. «В холодильник масла следует ставить, чтобы они не прогоркли и дольше сохраняли свою свежесть и пользу», – подчёркивает Анна Роенкова.

В холоде также следует держать добавки лецитина (жирообразные вещества, которые входят в состав всех клеточных оболочек и являются строительным материалом для клеток, тканей, органов). Они, как и масла, способны быстро прогоркнуть.

Хранение в холодильнике предусмотрено и для добавок кофермента Q10 (коэнзим) – это требуется для сохранения его активных свойств. Этот коэнзим в норме содержится во всех органах и тканях организма и требуется для нормальной работы нервной системы, для поддержания здоровья сердца и сосудов, для нормальной работы органов дыхания. После достижения человеком 30-летнего возраста в его организме начинает снижаться выработка этого вещества, поэтому его рекомендуют в виде добавок. Но чтобы от дополнений была польза, их следует правильно хранить.

Кроме того, хранению в холодильнике обязательно подлежат все пробиотики, и это крайне важно. То же касается и тех препаратов, что относятся к категории термостабильных, подчёркивает Анна Роенкова. «Если же вы собрались приобрести пробиотики через интернет, обязательно убедитесь в том, что их будут правильно доставлять – в термопакетах с охладителями или льдом. Это особенно важно, если препараты не термостабильные», – предупреждает Анна Роенкова.

Внимание температуре

Когда речь идёт о хранении витаминов и прочих полезных добавок, особое внимание следует уделять температуре. Ведь если проигнорировать этот пункт, добавки могут расплываться. Речь идёт про процесс, когда водорастворимые витамины, например представители группы В и витамин С, начинают растворяться под воздействием избыточной влажности и конденсата.

Если говорить про препараты, которые следует держать в тёмном месте, многие выдерживают именно этот пункт – тёмное. Однако при этом оставляют препараты в шкафу на кухне. И это ошибка, так как кухня – одно из самых тёплых помещений в доме, температура здесь постоянно повышена из-за приготовления пищи, рассказывает врач. «Неправильным будет обеспечивать и хранение рядом с мойкой – здесь высокая влажность и сырость», – поясняет Анна Роенкова.

Считать, что холодильник может стать панацеей в этом вопросе, неверно. Ведь если в нём неправильно отрегулирована температура и высокая влажность, то в открытые упаковки может попасть небольшое количество конденсата. Он создаст влажность и сырость. «И тогда добавки испортятся ещё до истечения своего срока годности. Это касается витаминов В и С», – отмечает специалист. Поэтому всегда надо плотно закрывать крышку. Если этого не сделать, то кроме конденсата в образовавшуюся щель будет попадать воздух. А соприкосновение даже с ним может оказаться губительным для активных компонентов витаминов и микроэлементов, подытожил врач.