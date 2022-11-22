Выписку из регистра правовых единиц можно получить онлайн

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Предприниматели, юридические лица, учредители, нотариусы, адвокаты и все лица, имеющие статус юридических лиц, смогут получить выписку из Государственного регистра правовых единиц и индивидуальных предпринимателей непосредственно на дому или в офисе, не обращаясь в Агентство госуслуг.

Выписка будет доставлена ​​по запросу, через государственную службу доставки документов MDelivery. Заявки заполняются на сайте ASP, а необходимые сборы оплачиваются онлайн через услугу электронных платежей MPay, пишет moldpres.md.

Регистр предназначен для сбора, хранения, обновления и анализа данных о юридических лицах с предоставлением информации органам государственного управления РМ.

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