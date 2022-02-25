Выписался из госпиталя и пропал: пенсионера нашли мёртвым

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Уроженец села Протягайловка – Софранюк Виктор Иванович – был объявлен в розыск 24 декабря 2021 года. Спустя два месяца, 24 февраля, его тело обнаружил тракторист в поле.

Признаков насильственной смерти у 71-летнего мужчины не было. Рядом находились личные вещи, с которыми пенсионера видели в последний раз. Пожилой человек 21 декабря был выписан из тираспольского ковидного госпиталя. Домой не вернулся.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, после перенесённой болезни мужчина стал плохо ориентироваться на местности и заблудился, пишет mvdpmr.org.

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