Выпили, покурили и уснули. Двое бендерчан погибли при пожаре

Выпили, покурили и уснули. Двое бендерчан погибли при пожаре

Трагедия произошла ранним утром. От жильцов поступил тревожный звонок: из квартиры первого этажа валил дым.

Входная дверь в указанную квартиру была заперта. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось вскрыть окно кухни.

Очагом возгорания стал диван, который находился в пристройке к балкону. Здесь лежал и обгоревший труп мужчины.

Второй умерший находился в спальне. Выяснилось, что это 51-летний родственник владельцев квартиры, которые уже несколько лет не проживают в городе. Он присматривал за жильём, пишет mvdpmr.org.

Смерть мужчин наступила в результате сильного задымления. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении в помещении.

Пожарные предполагают: накануне в квартире употребляли спиртные напитки – обнаружено несколько пустых бутылок из-под водки. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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