Выпили и сели за руль: трёх водителей ждёт суровое наказание

Выпили и сели за руль: трёх водителей ждёт суровое наказание

В минувшие выходные в Тирасполе привлекли к административной ответственности автолюбителя, который сел за руль в состоянии опьянения. Медэкспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.

Ещё двух водителей – мужчину и женщину, которые в нетрезвом виде управляли машинами, – задержали в Бендерах, пишет mvdpmr.org.

Нарушителей ждёт наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет и штраф.

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