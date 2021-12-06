Выпили и сели за руль: трёх водителей ждёт суровое наказание

0

В минувшие выходные в Тирасполе привлекли к административной ответственности автолюбителя, который сел за руль в состоянии опьянения. Медэкспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.

Ещё двух водителей – мужчину и женщину, которые в нетрезвом виде управляли машинами, – задержали в Бендерах, пишет mvdpmr.org.

Нарушителей ждёт наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет и штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.