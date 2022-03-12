Выпили и “пошли на дело”: двое приятелей обокрали чужой дом

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18-летний житель села Жура Рыбницкого района пригласил 43-летнего знакомого выпить. Спустя несколько часов парень предложил обокрасть дом, в котором никто не живёт.

Гостя долго уговаривать не пришлось. Разбили окно, один из злоумышленников залез внутрь и стал передавать товарищу ценные вещи: бытовую технику, кальян, одеяло, рыболовные удочки и пр.

Наутро разбитое окно дома заметил мужчина, живущий по соседству, и позвонил хозяевам. Они обратились в милицию.

Правоохранители установили личности и задержали подозреваемых. Похищенное имущество обнаружили на чердаке в доме 18-летнего сельчанина, пишет mvdpmr.org.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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