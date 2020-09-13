Выпили и полезли в драку: задержаны подозреваемые в убийстве

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На улице в Бендерах обнаружили труп мужчины. На теле погибшего были признаки насильственной смерти.

В мужчине опознали ранее судимого 49-летнего жителя города, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья. Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемых – двух ранее судимых бендерчан.

Как выяснилось, двумя днями ранее мужчины распивали спиртные напитки. Между ними завязалась ссора. Двое из компании побили третьего. Впоследствии он скончался.

Спустя сутки злоумышленники решили вынести труп из квартиры. Дождавшись темноты, они завернули погибшего в покрывало и выбросили у строящегося здания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.

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