Выпили и поехали кататься: в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Выпили и поехали кататься: в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Серьёзная авария произошла этой ночью в селе Ново-Комиссаровка Дубоссарского района.

После распития спиртных напитков 33-летний мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, сел за руль автомобиля ВАЗ, однако в итоге не справился с управлением, машина опрокинулась. В салоне находились две несовершеннолетние пассажирки. Черепно-мозговую травму и перелом бедра получила 13-летняя девочка. У 17-летней девушки ушибы и ссадины. Обе находились в алкогольном опьянении, пишет mvdpmr.org.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии нарушителю может грозить штраф с лишением права управления сроком до 2 лет.

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