Выпила растворитель для краски: двухлетняя девочка госпитализирована

Выпила растворитель для краски: двухлетняя девочка госпитализирована

Маленькая жительница села Попенки поступила в больницу с химическим ожогом пищевода. 

Как оказалось, двухлетняя малышка выпила растворитель для краски. Мама девочки красила калитку, дочка находилась рядом. В какой-то момент она взяла в руки бутылку и сделала глоток. Увидев, что малышка плачет, женщина незамедлительно стала поить её водой и сразу обратилась в приёмный покой.

Ребёнка госпитализировали в детское отделение Рыбницкой центральной районной больницы. Проводится проверка, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

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