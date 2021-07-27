Выпила растворитель для краски: двухлетняя девочка госпитализирована

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Маленькая жительница села Попенки поступила в больницу с химическим ожогом пищевода.

Как оказалось, двухлетняя малышка выпила растворитель для краски. Мама девочки красила калитку, дочка находилась рядом. В какой-то момент она взяла в руки бутылку и сделала глоток. Увидев, что малышка плачет, женщина незамедлительно стала поить её водой и сразу обратилась в приёмный покой.

Ребёнка госпитализировали в детское отделение Рыбницкой центральной районной больницы. Проводится проверка, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

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