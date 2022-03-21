Выпила и схватилась за нож: жительницу столицы задержали по подозрению в убийстве (ВИДЕО)

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16 марта в службу 112 поступило сообщение о трупе, найденном в квартире на улице Г. Асаки.

На теле 41-летнего мужчины была обнаружена колото-резаная рана. Как выяснилось из беседы полиции с 57-летней хозяйкой квартиры, мужчина проживал на её жилплощади. В один из дней после распития алкоголя между ними возник конфликт. Женщина схватила нож и ударила сожителя, в результате чего он умер.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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