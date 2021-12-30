Выпил “витаминку”: малыш попал в больницу с отравлением медикаментами

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В тираспольский центр матери и ребёнка накануне доставили 4-летнего малыша с острым отравлением медикаментами.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили: мальчик с родителями на выходные приехал в гости к бабушке с дедушкой в Карагаш. Играл в комнате, взрослые были на кухне. Через некоторое время ребёнок сказал маме, что выпил таблетку из сумки дедушки.

Вызвали “скорую”. Сердечные лекарства малыш принял за витаминки. Мальчику оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители настоятельно рекомендуют взрослым хранить лекарства вне досягаемости детей, чтобы избежать несчастных случаев.

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