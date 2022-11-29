Выпил и решил сесть за руль: нарушитель останется без прав

Выпил и решил сесть за руль: нарушитель останется без прав

Сотрудники Григориопольского РОВД остановили “Фольксваген”. За рулём находился 46-летний мужчина. Автоинспекторы обратили внимание на запах алкоголя, которых исходил от водителя.

Сельчанина освидетельствовали при помощи алкотестера. Результат анализа – 1,125 мг/л. Инспекторам мужчина рассказал: дома выпил, после поехал к родственникам в гости, пишет mvdpmr.org.

За управление авто в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф.

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