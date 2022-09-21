Выпил самогона и сел за руль: нарушитель останется без прав и выплатит штраф

Выпил самогона и сел за руль: нарушитель останется без прав и выплатит штраф

Сотрудники Григорипольского РОВД остановили Тойоту. За рулём находился 51-летний мужчина.

Водитель предъявил документы, но в разговоре инспекторы обратили внимание на запах спиртного, который исходил от мужчины. Результат исследования на алкотестере показал 0,670 мг/л. Водитель рассказал: был в гостях у друга, там выпил самогона.

На нарушителя составили протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф, пишет mvdpmr.org.

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