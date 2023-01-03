Выпил с другом: пойманный за рулём пьяный тираспольчанин лишится прав

Выпил с другом: пойманный за рулём пьяный тираспольчанин лишится прав

В Тирасполе автоинспекторы остановили «Вольво». Управлял автомобилем 49-летний мужчина.

При проверке документов милиционеры обратили внимание на признаки алкогольного опьянения у водителя: он неустойчиво стоял на ногах, невнятно говорил. Мужчину отстранили от управления и направили на медосвидетельствование. Результат экспертизы подтвердил: он сел пьяным за руль.

Сотрудникам ГАИ мужчина рассказал: утром выпил немного водки, вечером встретился с другом в кафе, где продолжил распивать спиртное. Друг попросил подвезти его домой.

Водитель привлечён к админответственности. Ему грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф, пишет mvdpmr.org.

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