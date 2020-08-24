Выпил-поехал-попался: пьяного водителя мопеда остановили карабинеры (ФОТО)

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Инцидент произошёл этой ночью на улице А. Крихан в секторе Буюканы. Внимание экипажа карабинеров привлёк подозрительно двигавшийся мужчина на мопеде.

Водителя остановили. При разговоре от него исходил резкий запах спиртного. Тест выявил у 20-летнего жителя столицы 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, пишет echipa.md.

Случай задокументировали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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