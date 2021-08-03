Выпил – за руль не садись: горе-водитель протаранил забор

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ДТП произошло в Дубоссарах. 30-летний водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в забор.

Экспертиза показала: молодой человек ехал в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в Рыбнице на перекрёстке инспекторы остановили Mercedes, пишет пресс-служба МВД ПМР. При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. 33-летнего мужчину доставили в больницу для медосвидетельствования. Выяснилось, что гражданин действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оба водителя привлечены к ответственности.

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