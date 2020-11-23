Выпил и взялся за нож: ранившему приятеля дебоширу “светит” приличный срок (ВИДЕО)

Выпил и взялся за нож: ранившему приятеля дебоширу “светит” приличный срок (ВИДЕО)

15 ноября в полицию сектора Буюканы поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами. В ходе драки один из участников получил ножевое ранение.

Как выяснилось, потерпевший и подозреваемый распивали алкоголь. Между ними возник конфликт, в результате которого 28-летний мужчина ударил 43-летнего приятеля ножом.

Нападавшего задержали, а потерпевшего доставили в больницу. В отношении ранее судимого агрессора возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения серьёзного вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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