Выпил и схватился за нож: обвиняемый в убийстве матери предстанет перед судом

Выпил и схватился за нож: обвиняемый в убийстве матери предстанет перед судом

В Тирасполе завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении убийства.

Как сообщает novostipmr.com, 14 ноября 2019 года в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его матерью произошла ссора. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина схватил нож и нанёс женщине удар в область шеи.

Потерпевшая была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, тираспольчанка скончалась из-за кровопотери.

По словам обвиняемого, причину конфликта и обстоятельства преступления он затрудняется вспомнить из-за количества выпитого спиртного. Результаты проведенной экспертизы показали, что мужчина нуждается в принудительном лечении от алкоголизма.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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