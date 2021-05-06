Выпил и сел за руль: горе-водитель протаранил чужой забор

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В Бендерах 55-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на металлические ворота частного дома.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, он практически не мог держаться на ногах. Мужчина пояснил: как попал в аварию, не помнит, выпивал в компании друзей и решил поехать к знакомой.

Как выяснилось, ранее гражданин уже был лишён права управления за вождение в состоянии опьянения. Срок наказания истёк, однако мужчина на водительское удостоверение экзаменов не сдавал, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Нарушителя привлекут к ответственности. Ему грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

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