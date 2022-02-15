Выпил и сел за руль без прав: нерадивый водитель с двумя попутчиками попал в ДТП

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Fiat ехал в сторону Тирасполя. 33-летний водитель взял двух попутчиков. В какой-то момент мужчина полез в бардачок за сигаретами и отвлёкся от управления авто. Пассажир сделал ему замечание. Тогда водитель резко повернул руль влево. Машина выехала на “встречку”, её занесло в кювет.

Предъявить водительское удостоверение автоинспекторам мужчина не смог. Как выяснилось, прав у него никогда не было.

Беседуя с водителем, инспекторы почувствовали от него запах алкоголя. Мужчина признался: перед поездкой выпил 1,5 литра вина.

Водитель и пассажиры не пострадали. Нарушителю грозит админответственность за езду под «градусом» и без документов, пишет mvdpmr.org.

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