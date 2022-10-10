Выпил и пошёл рыбачить: сельчанин утонул в Днестре

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В Рыбницкий ОВД обратилась жительница села Попенки. 27-летняя женщина заявила о пропаже своего супруга.

На следующий день в милицию сообщили о найденном в реке трупе. Спасатели извлекли утонувшего из воды и опознали 29-летнего без вести пропавшего.

Как выяснилось, мужчина отдыхал с приятелями. Употребив спиртного, сел в лодку и поплыл по Днестру. Обратно не вернулся, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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