Выпил и пошёл рыбачить: сельчанин утонул в Днестре

В Рыбницкий ОВД обратилась жительница села Попенки. 27-летняя женщина заявила о пропаже своего супруга.
На следующий день в милицию сообщили о найденном в реке трупе. Спасатели извлекли утонувшего из воды и опознали 29-летнего без вести пропавшего.
Как выяснилось, мужчина отдыхал с приятелями. Употребив спиртного, сел в лодку и поплыл по Днестру. Обратно не вернулся, пишет mvdpmr.org.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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