Пустил за руль внука: в жуткой аварии погиб подросток

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Страшное ДТП произошло 9 мая на трассе Тирасполь – Каменка.

По словам очевидцев, Mazda пошла на обгон, её вынесло на встречку, она зацепила дерево, протаранила забор и остановилась в поле. В машине было шесть человек. Первым из салона авто очевидцы вынесли 5-летнего мальчика, он сидел на руках у 63-летнего дедушки – владельца машины. Рядом за рулём находился 14-летний парень. На заднем пассажирском сидении были трое подростков. Один из них от полученных травм скончался, пишет mvdpmr.org.

Самого маленького пассажира с черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимационное отделение. Водитель, хозяин автомобиля и двое несовершеннолетних пассажиров с травмами различной степени тяжести также госпитализированы.

Правоохранители выяснили обстоятельства аварии. Мужчина и мальчики отдыхали за городом. Хозяин авто выпил. Когда решили ехать домой, дедушка попросил сесть за руль 14-летнего внука, а трое приятелей расположились на заднем сиденье.

Расследование случившегося продолжается.

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