Выпил и поехал: пьяный водитель врезался в забор

Выпил и поехал: пьяный водитель врезался в забор

ДТП произошло в селе Гиска. 61-летний водитель Opel не справился с управлением.

Легковушка врезалась в столб. После удара машину отбросило в сторону, она протаранила котельцовый забор у частного дома.

Подушки безопасности спасли сельчанина от серьёзных травм. Пенсионера доставили в больницу с незначительными увечьями, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина сел за руль нетрезвым. Водитель признался, что выпил примерно 100 граммов самогона.

Нарушителю грозит ответственность за пьяное вождение: штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет.

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