Вынесли самое ценное: двое рецидивистов обокрали дом (ВИДЕО)

Вынесли самое ценное: двое рецидивистов обокрали дом (ВИДЕО)

В полицию обратился житель столицы и сообщил, что из подвала его дома пропали ценные вещи (телевизор, стиральная машина и пр.). Пострадавший оценил ущерб в 21 500 леев.

Правоохранители оперативно установили подозреваемых и нашли украденные вещи. Задержанные рассказали, что собирались продать похищенное имущество.

Мужчины привлечены к уголовной ответственности. За кражу им грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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