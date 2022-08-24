Вынесли крупную сумму денег из дома пенсионера: злоумышленников задержали по горячим следам

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Заявление о краже крупной суммы денег поступило в Дубоссарский РОВД.

72-летний горожанин пояснил: спал дома, проснулся от какого-то стука. Встав с кровати, увидел, как неизвестный человек вылез в окно из его дома. Вместе с ним пропала и сумка, в которой пенсионер хранил деньги.

Как установили правоохранители, незваные гости забрались в дом, отжав створку стеклопакета. Вскоре подозреваемые в краже – компания молодых людей – были задержаны. Как оказалось, все ранее уже были судимы, пишет mvdpmr.org.

Возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.

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