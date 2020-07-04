Вынесли из многоэтажки два велосипеда: правонарушителей привлекут к ответственности

Вынесли из многоэтажки два велосипеда: правонарушителей привлекут к ответственности

Из подъезда многоквартирного дома в Дубоссарах пропали сразу два велосипеда. Владельцы обратились за помощью в милицию.

Правоохранители оперативно установили подозреваемых. Ими оказались 22-летний горожанин и 17-летний житель села Койково Дубоссарского района. Один из похищенных велосипедов был изъят, местонахождение второго устанавливается.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, пишет mvdpmr.org. Проверяется возможная причастность молодых людей к аналогичным преступлениям.

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