Вынесли имущество на 5 000 евро: полицейские задержали двоих домушников (ВИДЕО)

Вынесли имущество на 5 000 евро: полицейские задержали двоих домушников (ВИДЕО)

Сотрудники ИП Буюкан задержали двух мужчин по подозрению в совершении кражи.

На прошлой неделе в полицию обратился хозяин дома из города Ватра. Пострадавший сообщил, что из его жилища воры вынесли мебель, бытовую технику и электроинструменты. Причинённый ущерб составил более 110 000 леев.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Ранее судимые граждане сознались в содеянном. За кражу им грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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