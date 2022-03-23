Вынесен приговор мужчине, убившему односельчанина в ходе пьяной ссоры

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За умышленное убийство жителя Унгенского района приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа.

Согласно собранным доказательствам, мужчина находился в гостях у односельчанина, мужчины выпивали. В какой-то момент между ними случился конфликт, переросший в драку. Гость ударил хозяина дома кулаком по лицу, а затем трижды ударил топором по голове. Потерпевший из-за серьёзных ран скончался.

Подсудимый не признал свою вину, приговор может быть обжалован.

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