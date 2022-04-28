Вынес всё ценное: 17-летний парень обокрал дом односельчанки (ВИДЕО)

Вынес всё ценное: 17-летний парень обокрал дом односельчанки (ВИДЕО)

Кража произошла в Оргееве. Юноша воспользовался тем, что хозяйка дома уехала за границу.

Вор вынес из дома односельчанки золотые и серебряные украшения, часы, 2 телевизора, а также другие ценные вещи на общую сумму более 190 000 леев.

Подозреваемого вычислили и задержали. В ходе обысков в доме парня обнаружили некоторые из украденных вещей.

Возбуждено уголовное дело, за кражу молодому человеку грозит до 4 лет тюрьмы.

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