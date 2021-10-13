Вынес технику и ружьё: мужчина обчистил работодателя

Вынес технику и ружьё: мужчина обчистил работодателя

В дежурную часть обратился фермер. Бендерчанин сообщил, что пропало имущество из принадлежащего ему фермерского хозяйства.

Из подсобки исчезли перфоратор, сварочный аппарат, зарядное устройство для аккумулятора, ружьё и несколько десятков патронов.

Подозреваемого установили в тот же день, пишет mvdpmr.org. Им оказался наёмный работник фермы, ранее судимый за кражи и грабёж. Похищенное горожанин успел спрятать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md