Вынес технику и ружьё: мужчина обчистил работодателя

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В дежурную часть обратился фермер. Бендерчанин сообщил, что пропало имущество из принадлежащего ему фермерского хозяйства.

Из подсобки исчезли перфоратор, сварочный аппарат, зарядное устройство для аккумулятора, ружьё и несколько десятков патронов.

Подозреваемого установили в тот же день, пишет mvdpmr.org. Им оказался наёмный работник фермы, ранее судимый за кражи и грабёж. Похищенное горожанин успел спрятать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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